"Комфортнее, дешевле и быстрее": Чистяков рассказал, чего ждать от транспортной сети Екатеринбурга в ближайшее время

В ближайшем будущем в Екатеринбурге можно ожидать снижения стоимости проездного билета, бесплатных пересадок и упрощения тарифного меню. Такие решения предложил мэрии вице-президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" Павел Чистяков в рамках новой транспортной схемы. По его словам, общественный транспорт для жителей уральской столицы благодаря изменениям станет комфортнее, дешевле и быстрее. Правда, для этого необходимы инвестиции не только от города, но и от региона.

В переходе на новую транспортную схему ожидается уменьшение стоимости проездного билета до 1,5 тыс. руб. (сейчас 2 тыс. 380). И, согласно подсчетам, как минимум для четверти пассажиров общественного транспорта проезд станет вполовину дешевле. Так, к примеру, льготный проездной будет стоить 500 руб. вместо сегодняшних 750, что поможет сэкономить жителям города до полумиллиарда руб. в год. Помимо этого, безлимитный билет на все виды транспорта позволит значительно повысить привлекательность общественного транспорта и привлечь дополнительных пассажиров, что компенсирует потерю выручки от снижения стоимости проезда.

Местная администрация также поддержала идею бесплатной пересадки между разными видами транспорта. Это позволит уравнять финансовые затраты на передвижение екатеринбуржцев, проживающих на окраинах, с теми, кто живет и работает в центре.

"Вне зависимости от того, как спроектирована транспортная сеть, человек, совершающий пересадку, должен платить столько же, сколько, по сути, платит человек, который проезжает две остановки. Это вполне себе мировой тренд и, надеюсь, скоро он станет российским. И мы можем стать одним из первых городов России, который реализует эту идею", - заявил Чистяков.

Помимо этого, планом по повышению качества транспортного обслуживания в Екатеринбурге предусмотрено упрощение тарифного плана и обновление всего парка подвижного состава. Последнее, к сожалению, можно осуществить только с поддержкой федерального финансирования. По словам Чистякова, мэрией предусмотрена тактика: "есть финансовые ресурсы – обновляем, нет ресурсов - ждем, когда появятся, и обновляем".

"Центр экономики инфраструктуры" предложил план по изменению расположения остановок при прокладке новых маршрутов в отдаленных районах. Как оказалось, в Екатеринбурге около 20% домов находятся за пределами нормальной пешеходной доступности, а люди просто не имеют возможности дойти в нужное время до остановки. Проблемы имеются и с трамвайной сетью в таких районах как Солнечный и Компрессорный.

"Компрессорный - один из самых транспортно изолированных районов города. Мы видим способ, как сократить время в пути до центра на 22 минуты в час пик. Люди будут экономить несколько десятков часов жизни", - сообщил Чистяков.

Екатеринбург ожидает пополнения парка транспорта уже в следующем году. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городу уже одобрили заявку на приобретение 51 автобуса для Гортранса. Софинансирование составляет 60/40, где 60% - федеральный бюджет и по 20% с региона и муниципалитета. Новый транспорт прибудет в уральскую столицу уже в октябре, а с 1 ноября начнет осуществлять проезд по маршрутам: 21, 25 и 50. По словам заместителя главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, Екатеринбург подаст такую же заявку и на 2021 год, что позволит уже во втором полугодии следующего года запустить еще 60 автобусов по маршрутам 18, 24 и 27.

Но самым главным, по мнению вице-президента компании "Центр экономики инфраструктуры" , является качество транспортировки людей. Для этого необходим контракт с перевозчиком на транспортную работу в целом, а не лишь перевозку пассажиров. Таким образом перевозчику оплачивают сам факт выполнения рейса с надлежащим качеством и по расписанию. В случае несоблюдения критериев: нерабочий кондиционер, опоздание на 15 минут и т.д., предусмотрены штрафы. Содержание транспорта в надлежащем состоянии также ложится на плечи перевозчика и будет финансово поддерживаться со стороны властей. Совершенно иные стимулы для перевозчиков позволят решить большинство проблем, описанных в жалобах граждан на качество, безопасность и удобство перевоза.

"Единый центр управления перевозками - это очень важно, - заявил Чистяков. - Мы не делаем никакую революцию, речь идет о постепенной маршрутной адаптации сети в соответствии со спросом. Если где-то образуются новые районы, строится новый торговый центр, у города должна быть возможность планировать туда новый маршрут и корректировать его по мере необходимости".

Между тем, вопрос о том, будет ли в городе реализовываться концессия в сфере городского транспорта, пока не решен. Конкурс по выбору компании запланировали на конец года. В качестве возможных концессионеров выступают "Синара", "Трансмашхолдинг" и Уралвагонзавод в виде дочки - "Уралтрансмаш". Но без федерального финансирование реализовать проект будет невозможно.



"Финансовые ресурсы, которые есть в администрации города, даже с привлечением Свердловской области, их недостаточно, чтобы обойти концессию. Поэтому, действительно, мы запускаем новый проект – площадку, на которой можно пилотно организовать эту концессию. И если решение будет принято федеральным правительством, то у нас будет объявлена конкурсная процедура и, кто будет лучшим, тот и победит, - пояснил Алексей Бубнов. - У нас каких-то предпочтений в этом вопросе нет. Это абсолютно публичная процедура, и в ней может участвовать каждый, кто соответствует критериям концессии".