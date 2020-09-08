"Комфортнее, дешевле и быстрее": Чистяков рассказал, чего ждать от транспортной сети Екатеринбурга в ближайшее время

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

"Комфортнее, дешевле и быстрее": Чистяков рассказал, чего ждать от транспортной сети Екатеринбурга в ближайшее время

В ближайшем будущем в Екатеринбурге можно ожидать снижения стоимости проездного билета, бесплатных пересадок и упрощения тарифного меню. Такие решения предложил мэрии вице-президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" Павел Чистяков в рамках новой транспортной схемы. По его словам, общественный транспорт для жителей уральской столицы благодаря изменениям станет комфортнее, дешевле и быстрее. Правда, для этого необходимы инвестиции не только от города, но и от региона.

транспортная схема Екатеринбурга, презентация(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В переходе на новую транспортную схему ожидается уменьшение стоимости проездного билета до 1,5 тыс. руб. (сейчас 2 тыс. 380). И, согласно подсчетам, как минимум для четверти пассажиров общественного транспорта проезд станет вполовину дешевле. Так, к примеру, льготный проездной будет стоить 500 руб. вместо сегодняшних 750, что поможет сэкономить жителям города до полумиллиарда руб. в год. Помимо этого, безлимитный билет на все виды транспорта позволит значительно повысить привлекательность общественного транспорта и привлечь дополнительных пассажиров, что компенсирует потерю выручки от снижения стоимости проезда.

транспортная схема Екатеринбурга, презентация(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Местная администрация также поддержала идею бесплатной пересадки между разными видами транспорта. Это позволит уравнять финансовые затраты на передвижение екатеринбуржцев, проживающих на окраинах, с теми, кто живет и работает в центре.

"Вне зависимости от того, как спроектирована транспортная сеть, человек, совершающий пересадку, должен платить столько же, сколько, по сути, платит человек, который проезжает две остановки. Это вполне себе мировой тренд и, надеюсь, скоро он станет российским. И мы можем стать одним из первых городов России, который реализует эту идею", - заявил Чистяков.

транспортная схема Екатеринбурга, презентация(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Помимо этого, планом по повышению качества транспортного обслуживания в Екатеринбурге предусмотрено упрощение тарифного плана и обновление всего парка подвижного состава. Последнее, к сожалению, можно осуществить только с поддержкой федерального финансирования. По словам Чистякова, мэрией предусмотрена тактика: "есть финансовые ресурсы – обновляем, нет ресурсов - ждем, когда появятся, и обновляем".

"Центр экономики инфраструктуры" предложил план по изменению расположения остановок при прокладке новых маршрутов в отдаленных районах. Как оказалось, в Екатеринбурге около 20% домов находятся за пределами нормальной пешеходной доступности, а люди просто не имеют возможности дойти в нужное время до остановки. Проблемы имеются и с трамвайной сетью в таких районах как Солнечный и Компрессорный.

транспортная схема Екатеринбурга, презентация(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

транспортная схема Екатеринбурга, презентация(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

"Компрессорный - один из самых транспортно изолированных районов города. Мы видим способ, как сократить время в пути до центра на 22 минуты в час пик. Люди будут экономить несколько десятков часов жизни", - сообщил Чистяков.

Екатеринбург ожидает пополнения парка транспорта уже в следующем году. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городу уже одобрили заявку на приобретение 51 автобуса для Гортранса. Софинансирование составляет 60/40, где 60% - федеральный бюджет и по 20% с региона и муниципалитета. Новый транспорт прибудет в уральскую столицу уже в октябре, а с 1 ноября начнет осуществлять проезд по маршрутам: 21, 25 и 50. По словам заместителя главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, Екатеринбург подаст такую же заявку и на 2021 год, что позволит уже во втором полугодии следующего года запустить еще 60 автобусов по маршрутам 18, 24 и 27.

транспортная схема Екатеринбурга, презентация(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Но самым главным, по мнению вице-президента компании "Центр экономики инфраструктуры" , является качество транспортировки людей. Для этого необходим контракт с перевозчиком на транспортную работу в целом, а не лишь перевозку пассажиров. Таким образом перевозчику оплачивают сам факт выполнения рейса с надлежащим качеством и по расписанию. В случае несоблюдения критериев: нерабочий кондиционер, опоздание на 15 минут и т.д., предусмотрены штрафы. Содержание транспорта в надлежащем состоянии также ложится на плечи перевозчика и будет финансово поддерживаться со стороны властей. Совершенно иные стимулы для перевозчиков позволят решить большинство проблем, описанных в жалобах граждан на качество, безопасность и удобство перевоза.

транспортная схема Екатеринбурга, презентация(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

"Единый центр управления перевозками - это очень важно, - заявил Чистяков. - Мы не делаем никакую революцию, речь идет о постепенной маршрутной адаптации сети в соответствии со спросом. Если где-то образуются новые районы, строится новый торговый центр, у города должна быть возможность планировать туда новый маршрут и корректировать его по мере необходимости".

Между тем, вопрос о том, будет ли в городе реализовываться концессия в сфере городского транспорта, пока не решен. Конкурс по выбору компании запланировали на конец года. В качестве возможных концессионеров выступают "Синара", "Трансмашхолдинг" и Уралвагонзавод в виде дочки - "Уралтрансмаш". Но без федерального финансирование реализовать проект будет невозможно.

"Финансовые ресурсы, которые есть в администрации города, даже с привлечением Свердловской области, их недостаточно, чтобы обойти концессию. Поэтому, действительно, мы запускаем новый проект – площадку, на которой можно пилотно организовать эту концессию. И если решение будет принято федеральным правительством, то у нас будет объявлена конкурсная процедура и, кто будет лучшим, тот и победит, - пояснил Алексей Бубнов. - У нас каких-то предпочтений в этом вопросе нет. Это абсолютно публичная процедура, и в ней может участвовать каждый, кто соответствует критериям концессии".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Комфортнее, дешевле и быстрее": Чистяков рассказал, чего ждать от транспортной сети Екатеринбурга в ближайшее время

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транспортная сеть, концессия, транпорт, качество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети