08 Сентября 2020
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Общество В России
Павел Пожигайло член Общественной палаты России (2019) | Фото:Царьград ТВ

Внесено уже несколько антисемейных инициатив, переворачивающих весь смысл поправок к Конституции

В июле, после принятия поправок к Конституции, "как из рога изобилия повалили инициативы которые на 180 градусов переворачивают весь смысл поправок". Об этом на радио "Вести ФМ" заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
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Например, закон о ювенальных экспресс-судах вводит суды, которые в 24 часа в закрытом режиме принимают решение об отобрании ребенка в случае, если опека сочтет, что так нужно для его безопасности.

"Разве может обычный человек за сутки нанять адвоката, подготовиться к процессу и доказать, что ребенок может жить в семье? Это однозначно машина для отобрания детей. У нас вопрос: а почему суд закрытый? Ни прессы, ни общественности на суде быть не может", - сказал Пожигайло.

Он отметил, что если расшифровать юридически опасность для жизни ребенка, то закон исчезает, как дым. В случае реальной опасности жизни ребенка включается Уголовный кодекс. Если же такой угрозы нет, то должен быть обычный суд с проведением необходимых экспертиз.

"Это закон, который разрушает семью и бьет по рождаемости", - заключил эксперт.

Он предложил ввести "антидемографическую и антимайданную" экспертизы законопроектов по аналогии с антикоррупционной. То есть насколько они безопасны для демографии и общественной ситуации. Если они работают на ухудшение демографии или усиливают напряжение в обществе, то должны отклоняться.

"В конце июля еще одна новация - поправки в закон об образовании, касающиеся воспитания. Что мы имеем? Написано, что содержание программы отдано на откуп школам и регионам. Но это развал страны! Как можно идеологию отдавать на откуп регионам?! Американцы начнут там методички писать, как нам воспитывать детей", - указал он.

Также вызывает огромные опасения программа Десятилетия детства до 2030 года.

"Там есть НКО, которые будут этим заниматься. Кого мы там видим? Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Глава фонда стажировался в пяти американских институтах. И он - основной получатель грантов. В программе фонда указано формирование "ответственного родительства". Что это такое? Они по всей стране ездят, собирают залы и говорят: если вы не чувствуете в себе ответственности, не вступайте в брак, не рожайте детей, сначала встаньте на ноги. Но это наглая антидемографиеская деятельность!" - негодует Пожигайло.

В программе ссылаются также на профилактику "семейного насилия" и "изменение ценностей детства и семьи".

"Это какое изменение ценностей?" - вопрошает Пожигайло.

Он подчеркивает: сейчас закон об иностранных агентах не охватывает НКО, работающие в социальной сфере. А они фактически занимаются политической деятельностью в России.

"То, чем занимаются огромное количество НКО в области семьи, имеет прямое отношение к формированию конфликтного поля между обществом и властью", - подчеркнул эксперт.

В частности, программу Десятилетия детства по существу составляли иностранные НКО, в том числе миллиардера Джорджа Сороса, чей фонд "Открытое общество" в апреле призвал "упразднить семью".

Как сообщало Накануне.RU, в рамках Десятилетия детства планируется продвигать тему отобрания детей у родителей для "защиты" от родителей.

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Внесено уже несколько антисемейных инициатив, переворачивающих весь смысл поправок к Конституции

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Теги: семья, дети, десятилетие детства, образование, воспитание, НКО



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