Защита собирается обжаловать приговор Ефремову

Защита намерена обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Как передает РИА Новости, гособвинение довольно приговором и считает его законным. Решение об обжаловании пока не принято, заявила прокурор Диана Габиуллина.

Семья погибшего обжаловать приговор не собирается, об этом сообщила их адвокат.

Ранее сегодня Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом.

Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего Сергея Захарова на 800 тысяч рублей.

В приговоре говорится, что исследованные по делу Ефремова доказательства полностью подтверждают его вину, несмотря на то, что он ее отрицал.