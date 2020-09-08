Мэр Нижневартовска предложил главе Минстроя провести в городе реновацию

Глава Нижневартовска Василий Тихонов во время визита в Югру министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева рассказал о том, как в столице Самотлора ликвидируют аварийное жильё, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Тихонов подчеркнул, что в Нижневартовске вопрос сноса балков практически закрыт, поэтому необходимо уже сейчас работать на перспективу.

"Самое время обратить внимание на реновацию. В городе создана рабочая группа по определению механизмов реновации, определена перспективная территория – это микрорайоны 1-П и 9-П в старой части города. Важно создавать качественно новую комфортную городскую среду. Пока опыт по реновации жилья реализован в рамках Москвы. Законодательную базу необходимо адаптировать для Югры, и мы готовы оказать содействие в этом вопросе", – сказал мэр.

Напомним, 27 сентября 2019 г. на совещании о реализации нацпроектов, которое провёл в Ханты-Мансийске полпред президента в УрФО Николай Цуканов, депутат Госдумы Евгений Марков предложил переселять жителей аварийного жилья в другие регионы. Например, в Зауралье. Цуканов предложил поразмыслить над этим. Тихонов, комментируя Накануне.RU на полях совещания эту идею, отметил, что речь идёт лишь об одной из программ, таким переездом смогут воспользоваться не все.

"Нас не было в отрицательных показателях. Объем вводимого жилья соответствует всем нормативам. Мы закрыли программу по переселению из аварийного жилья на 2019 год, занимаемся 2020-ым. В Нижневартовске осталось три балка, это три семьи. До конца года мы их расселим", - сказал журналисту агентства мэр столицы Самотлора.