Лукашенко: Колесникова хотела сбежать к сестре на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью российским федеральным СМИ.

Белорусский лидер прокомментировал задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

По словам Лукашенко, она хотела бежать к сестре на Украину, "ее задержали правильно".

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Колесникова была задержана.

При этом на Украине заявляют, что оппозиционеры были выдворены из страны насильно, а Колесниковой удалось остаться в Белоруссии только потому, что она порвала паспорт.

Напомним, накануне сообщалось, что Колесникова была похищена в центре Минска неизвестными. Ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения. Милиция инициировала поиски члена президиума координационного совета оппозиции.