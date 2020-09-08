Встретимся в суде: "ВСМПО-Ависма" пытается получить миллиарды с бывшего гендиректора

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" подало иск к своему бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, сумма исковых требований превышает 4 млрд рублей. Заявление было подано в конце минувшей недели, дата его рассмотрения пока не назначена.

Суть требований в картотеке пока не уточняется.

Напомним, Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависма" с июля 2009 по 6 мая 2020 года. Сообщалось, что он принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

В августе стало известно, что Воеводин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации. Статус в деле бывшего топ-менеджера не уточнялся.