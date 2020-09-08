В Челябинске экс-полицейского будут судить за покушение на хищение 25 млн рублей у бизнесмена

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального ГУ МВД за покушение на хищение денежных средств у бизнесмена Артура Никитина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый с соучастником, в отношении которого уже вынесен приговор, знали о расследуемом уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов. Они предложили бизнесмену за 25 млн руб. решить вопрос о прекращении уголовного дела.

Потерпевший передал соучастникам 200 тыс. руб. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению.