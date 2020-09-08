08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
переработка мусора, пластик, (2019) | Фото: Накануне.RU

Каменск-Уральский избавят от новых мусорных полигонов с помощью специальной машины

В Каменске-Уральском закупили высокопроизводительный измельчитель крупногабаритного и древесного мусора.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это сделано для обеспечения благоприятной экологической обстановки, а также сокращения объемов и площади захоронений твердых коммунальных отходов. Новая установка способна перерабатывать до 30 тысяч тонн мусора в час, но главное ее преимущество – мобильность. За счет гусеничных шасси машина может работать даже на небольших площадках и в самых стесненных условиях полигонов.

С помощью дробильной установки в муниципалитете рассчитывают измельчать до мелких фракций не только старую мебель, бытовую технику и предметы домашнего обихода, но и отходы, скапливающиеся при уборке городских кладбищ, парков и скверов, а также мусор, образующийся после сезонного ухода за деревьями и кустарниками. Как следствие, все это позволит не только сохранить емкость действующего полигона, но и избавит Каменск-Уральский от поисков новых площадок для накопления ТКО.

измельчитель крупногабаритного и древесного мусора(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Напомним, в рамках нацпроекта "Экология" с января 2019 года Свердловская область перешла на новую, комплексную систему обращения с ТКО, главной целью которой является ликвидация несанкционированных свалок и сокращение объемов захоронения отходов. Для этого, как уже сообщал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, на Среднем Урале будет построено как минимум 17 мусоросортировочных комплексов и обеспечена нормативная эксплуатация 25 полигонов.

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Каменск-Уральский избавят от новых мусорных полигонов с помощью специальной машины

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Теги: Каменск-Уральский, мусор, полигоны, измельчитель



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