Каменск-Уральский избавят от новых мусорных полигонов с помощью специальной машины

В Каменске-Уральском закупили высокопроизводительный измельчитель крупногабаритного и древесного мусора.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это сделано для обеспечения благоприятной экологической обстановки, а также сокращения объемов и площади захоронений твердых коммунальных отходов. Новая установка способна перерабатывать до 30 тысяч тонн мусора в час, но главное ее преимущество – мобильность. За счет гусеничных шасси машина может работать даже на небольших площадках и в самых стесненных условиях полигонов.

С помощью дробильной установки в муниципалитете рассчитывают измельчать до мелких фракций не только старую мебель, бытовую технику и предметы домашнего обихода, но и отходы, скапливающиеся при уборке городских кладбищ, парков и скверов, а также мусор, образующийся после сезонного ухода за деревьями и кустарниками. Как следствие, все это позволит не только сохранить емкость действующего полигона, но и избавит Каменск-Уральский от поисков новых площадок для накопления ТКО.

Напомним, в рамках нацпроекта "Экология" с января 2019 года Свердловская область перешла на новую, комплексную систему обращения с ТКО, главной целью которой является ликвидация несанкционированных свалок и сокращение объемов захоронения отходов. Для этого, как уже сообщал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, на Среднем Урале будет построено как минимум 17 мусоросортировочных комплексов и обеспечена нормативная эксплуатация 25 полигонов.