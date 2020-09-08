08 Сентября 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:

В августе россияне заняли у Сбербанка рекордную сумму

Сбербанк в августе выдал розничных кредитов на 441 млрд рублей, что стало рекордной суммой, говорится в сообщении банка.
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Сумма выданных в августе кредитов в 1,5 раза превышает среднемесячный объем выдачи до коронавируса. На 1 сентября розничный портфель банка превысил 7,8 трлн руб. Это примерно 7% ВВП России. В среднем каждый россиянин, включая новорожденных и стариков, должен Сбербанку более 53 тыс. рублей. Еще почти 15 трлн рублей Сбербанку должны корпоративные клиенты.

Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико считает, что рекордное взятие розничных кредитов объясняется восстановлением потребительской активности, программами субсидирования ипотечных кредитов и благоприятным уровнем ставок.

В банках ВТБ, "Тинькофф", "Открытие" и "Абсолют" тоже отмечают рост закредитованности россиян.

Старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова полагает, что ипотечный портфель российских банков имеет шансы вырасти в 2020 году на 10%, хотя в потребительском кредитовании темпы роста портфеля будут меньше.

Как сообщалось, эксперты прогнозируют серьезный рост количества проблемных кредитов. В частности, россияне стали чаще брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке.

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В августе россияне заняли у Сбербанка рекордную сумму

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Теги: сбербанк, кредит



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