Ефремов получил реальный срок по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом.

Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего Сергея Захарова на 800 тысяч рублей. При этом судья не стала лишать Михаила Ефремова государственных наград.

В приговоре говорится, что исследованные по делу Ефремова доказательства полностью подтверждают его вину, несмотря на то, что он ее отрицал.

Судья не поверила, что на стадии предварительного следствия актер признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя.

Напомним, Ефремов сразу после аварии признал вину, подписал соответствующий протокол, но затем отказался от признания.

Кроме того, Елена Абрамова в ходе оглашения приговора назвала голословными доводы защиты о том, что смерть Сергея Захарова наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг.

Также судья заявила, что доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сиденье, опровергаются доказательствами, передает РИА Новости.

Наконец, суд счел недостоверными показания свидетелей защиты о том, что актер был в машине не один.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов в алкогольном состоянии выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Гособвинение просило приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы.