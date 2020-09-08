08 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Югре с 45 до 75 миллионов выросла сумма ущерба от "работы" главы общества инвалидов

Следователи в рамках расследования деятельности председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" уточнили сумму ущерба – она составляет не 45, а 75 млн руб. Возбуждено ещё одно уголовное дело, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

По версии следствия, в марте 2011 – декабре 2016 гг. украл деньги, которые должны были выплатить инвалидам. Возглавляемое им районное отделение организации осуществляло трудоустройство инвалидов за счёт "Газпромнефть-Хантос" и "РН-Юганскнефтегаз". Возглавляя филиал, злоумышленник подавал в организации фальшивые документы о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями и фиктивные финансовые отчеты. Так ему удалось получить 30 млн руб., которые он потратил по-своему.

Ранее Накануне.RU сообщало, что подозреваемый аналогичным образом в январе 2017 – апреле 2020 гг. "увёл", по мнению следствия, у указанных организаций ещё 45 млн руб.

2 июля в офисе общественной организации и по месту жительства подозреваемого прошли обыски. Обнаружено и изъято более 50 ювелирных изделий, посуда и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, из драгоценных металлов. Также изъяты 50 старинных икон, шесть часов дорогих марок, в том числе из драгоценных металлов, ордена Отечественной Войны, слитки драгоценных металлов и другое ценное имущество.

То есть общая сумма ущерба, по данным СК, составляет 75 млн руб.

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В Югре с 45 до 75 миллионов выросла сумма ущерба от "работы" главы общества инвалидов

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Теги: общество инвалидов, деньги, хищение, Газпромнефть-Хантос, РН-Юганскнефтегаз



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