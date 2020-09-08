08 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
аварийный дом, Златоуст, (2020) | Фото: прокуратура Челябинской области

Главе Златоуста внесено представление после падения потолочной штукатурки на ребенка в аварийном доме

В Златоусте прокуратура провела проверку после падения потолочной штукатурки на ребенка в аварийном доме.

Напомним, в августе в доме на улице Тургенева на ребенка в ванной упала часть потолочной штукатурки и доска. По словам жильцов, капитального ремонта в помещении бывшего общежития не было более 20 лет, но они регулярно оплачивают эту графу в квитанции своей управляющей компании "ЗлатСитиСервис". В доме прогнила канализация, пол проваливается, стены рассыпаются, а крыша вся в дырах.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что работы, необходимые для надлежащего содержания общего имущества собственников дома, УК в полном объеме не выполнялись. А местные власти не приняли мер для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Главе Златоуста и руководителю управляющей компании внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении УК возбуждено дело об административном правонарушении.

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Главе Златоуста внесено представление после падения потолочной штукатурки на ребенка в аварийном доме

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Теги: ребенок, аварийный дом, потолок, прокуратура,



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