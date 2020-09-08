08 Сентября 2020
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одиночный пикет за сквер имени Бориса Рыжего (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский поэт вышел к мэрии Екатеринбурга в образе Бориса Рыжего. Требует переименовать сквер

Уральский поэт и журналист Павел Пивоваров сегодня устроил акцию перед зданием администрации Екатеринбурга. Он вышел к мэрии в образе поэта Бориса Рыжего.

Как рассказал он Накануне.RU, акция направлена на привлечение внимания городских чиновников к переименованию сквера на Вторчермете. Павел предлагает назвать его в честь Рыжего.

"Почему Рыжий замечательный поэт? Потому, что он прославил Свердловск и район Вторчермет даже в Европе. В Голландии и других странах издают его стихи. Я бы хотел процитировать строчку из стихов Рыжего: "Поэзия это жизнь, а смерть суть проза". Считаю, что это замечательное выражение.

одиночный пикет за сквер имени Бориса Рыжего(2020)|Фото: Накануне.RU

Я бы хотел поблагодарить Камерный театр и режиссера Дмитрия Касимова, который предоставил мне одежду для акции. Нарядился в Бориса, потому что он сильно любил рубашки в клеточку и кожанки. Этот костюм - из спектакля "Рыжий", который ставится в Камерном театре", - рассказал Пивоваров.

По его словам, во время акции к нему подошла охрана администрации Екатеринбурга, также приехали полицейские и представитель министерства общественной безопасности Свердловской области. Силовики записали его данные. В настоящий момент акция продолжается.

одиночный пикет за сквер имени Бориса Рыжего(2020)|Фото: Накануне.RU


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Уральский поэт вышел к мэрии Екатеринбурга в образе Бориса Рыжего. Требует переименовать сквер

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Теги: Борис Рыжий, Павел Пивоваров, акция, мэрия, сквер, Екатеринбург



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