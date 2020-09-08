Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений в показе фильма "Беслан"

Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введенных ограничений на фильм "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" на видеохостинге YouTube.

Ведомство потребовало при работе сервисов компании на территории РФ строгого соблюдения законодательства по распространению информации.

В Роскомнадзоре отметили, что ранее фильм транслировался в эфире общероссийского телеканала "Россия-1", и "не содержит какой-либо запрещенной информации".

В пресс-службе Google пояснили ТАСС, что возрастные ограничения были наложены, поскольку на ролик поступали жалобы от пользователей из-за демонстрации сцен насилия или жестокости.

Напомним, в августе Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.

В июле прошлого года Роскомнадзор назначил компании Google штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик.

В 2018 году компания была оштрафована на 500 тысяч рублей. Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.