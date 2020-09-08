08 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
лаборатория для проведения пцр-диагностики госпиталь гувд свердловской области (2007) | Фото: Накануне.RU

В России впервые оштрафовали за отсутствие результатов теста на коронавирус

Жителя Санкт-Петербурга, который не отчитался вовремя о прохождении теста на коронавирус в течение трех дней по возвращении из-за рубежа, оштрафовали на 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу. Это решение стало первым подобным в России, поскольку было вынесено позавчера.

В течение трех дней он должен был разместить результаты теста на коронавирус на портале госуслуг, но не сделал этого, и Зеленогорский районный суд выписал штраф за нарушение ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Отмечается, что сумма штрафа минимальна по данной статье.

Всего по городу со 2 августа был составлен 101 протокол об аналогичном нарушении, но судебные решения по ним еще не вынесены.

Напомним, до середины июня по возвращении в Россию граждане должны были проходить двухнедельный карантин. Потом его заменили на обязательство сдать тест и в три дня загрузить результаты на портал госуслуг.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области более 300 прибывших из-за границы не предоставили информацию. На 115 человек составлены административные протоколы, ведется розыск еще 187 свердловчан для привлечения к ответственности.

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В России впервые оштрафовали за отсутствие результатов теста на коронавирус

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Теги: коронавирус, ПЦР-тест



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