Банк "Россия" нарастил свою долю в синдикате кредиторов "ЮТэйр" до 48%

Один из крупнейших кредиторов авиакомпании "ЮТэйр", банк "Россия", скупил её долги у всех частных банков. Теперь доля "России" в синдикате кредиторов составляет почти 48%, сообщает "РБК" со ссылкой на два своих источника.

Информацией с изданием поделились источник, близкий к участникам переговоров о реструктуризации долгов и собеседник в одном из банков, продавших свою долю. В рамках новых сделок речь идет о кредитах от четырех банков на сумму около 4 млрд руб., чьи доли в синдикате были небольшими: "ЮниКредит Банк" (8,8%), "Уралсиб" (0,5%), требовавший признать перевозчика банкротом "МТС Банк" (1,4%) и "НИКО-банк" (0,2%).

Ранее выкупали долги в рамках двух синдицированных кредитов, которые есть у авиакомпании. Один из них — 12-летний, на общую сумму 23,7 млрд руб., второй — семилетний на 15,3 млрд руб. Изначально в синдикат входили 11 банков. У "России" до апреля доля в двух кредитах составляла 26,4% (10,3 млрд руб.). Но весной банк увеличил свою долю примерно до 37% - тогда банк выиграл объявленный Московским кредитным банком тендер по продаже долгов "ЮТэйр" (9,7%), а также выкупил долги перевозчика перед банком "Оренбург" (0,4%) и Сургутнефтегазбанком (0,58%).

"Россия" выкупает долги каждого банка с дисконтом — за 25% от суммы долга компании перед кредитором. Также в числе крупнейших кредиторов остаются "Сбербанк" (12,8% от двух кредитов, или 4,99 млрд руб.; также у "ЮТэйр" есть отдельный от синдицированных кредит от "Сбербанка" на 17,4 млрд руб.) и банк "Траст" – 35,6%, или 13,88 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, "ЮТэйр" находится в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов. Перевозчик допустил повышение ставки в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) с 0,01% до 9% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли. Также авиакомпания предлагает разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть — до 10 лет под 7,5%. Добавим, в суды поступают иски о банкротстве авиакомпании. Например, компания "Флэш лайт капитал", которой ранее отказали в иске о банкротстве перевозчика, подала в югорский Арбитраж второй аналогичный документ. Позже стало известно, что "ЮТэйр" на фоне кризиса сокращает авиапарк.