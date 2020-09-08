В Свердловской области вынесен первый штраф за отказ сообщить о своем COVID-статусе

На Среднем Урале суд вынес первый штраф за непредоставление информации о своем COVID-статусе. Он назначен женщине, вернувшейся из Турции.

По закону, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа всем гражданам РФ нужно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а результаты разместить на портале Госуслуг.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, однако жительница поселка Рефтинский, вернувшаяся из Турции, не сделала этого. Асбестовским городским судом она была привлечена к ответственности за нарушение порядка прохождения тестирования на коронавирус и предоставления информации о результатах.

Женщине вменили часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". 7 сентября она была оштрафована на 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 300 свердловчан отказались заявить о своем COVID-статусе после возвращения из-за рубежа. На 115 человек были составлены административные протоколы.

Материалы переданы в суды, им грозит от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. Еще 187 жителей региона ищут, чтобы привлечь их к ответственности.