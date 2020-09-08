08 Сентября 2020
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ВКонтакте (2016) | Фото:metronews.ru

Подписанную на паблики про "Колумбайн" школьницу выпустили из психдиспансера

Школьницу, помещенную принудительно в психоневрологический диспансер в Красноярске, отпустили домой. Об этом сообщил РИА Новости сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

Напомним, 14-летнюю девочку заподозрили в подготовке нападения на школы с еще несколькими подростками. Их поместили в больницы для психиатрического обследования. Сообщалось, что родители и сами дети дали добровольное согласие на лечение.

По словам Клишаса, принудительная госпитализация - исключительная мера. Ребенок будет находиться дома под наблюдением врачей. Сенатор, краевые власти и уполномоченный по правам ребенка в крае будут держать эту ситуацию под контролем.

В конце августа в Красноярском крае силовики выявили группу подростков, которые обсуждали в соцсетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-то акции в учебных учреждениях к сентябрю. Были выявлены девять человек 14-16 лет.

При этом СМИ отмечали, что 14-летняя девочка была помещена в психдиспансер только из-за подписки на паблик, посвященный расстрелу в школе "Колумбайн".

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Подписанную на паблики про "Колумбайн" школьницу выпустили из психдиспансера

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Теги: школьница, колумбайн, красноярск, психдиспансер



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Ранее 26.08.2020 20:51 Мск В Красноярском крае подростки могли готовить массовые нападения на школы

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