Подписанную на паблики про "Колумбайн" школьницу выпустили из психдиспансера

Школьницу, помещенную принудительно в психоневрологический диспансер в Красноярске, отпустили домой. Об этом сообщил РИА Новости сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

Напомним, 14-летнюю девочку заподозрили в подготовке нападения на школы с еще несколькими подростками. Их поместили в больницы для психиатрического обследования. Сообщалось, что родители и сами дети дали добровольное согласие на лечение.

По словам Клишаса, принудительная госпитализация - исключительная мера. Ребенок будет находиться дома под наблюдением врачей. Сенатор, краевые власти и уполномоченный по правам ребенка в крае будут держать эту ситуацию под контролем.

В конце августа в Красноярском крае силовики выявили группу подростков, которые обсуждали в соцсетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-то акции в учебных учреждениях к сентябрю. Были выявлены девять человек 14-16 лет.

При этом СМИ отмечали, что 14-летняя девочка была помещена в психдиспансер только из-за подписки на паблик, посвященный расстрелу в школе "Колумбайн".