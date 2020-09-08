В Челябинске водитель сбил на пешеходном переходе двух студенток

В Челябинске водитель Renault Logan сбил двух 17-летних студенток на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла сегодня ночью на улице Братьев Кашириных.

Водитель совершил наезд на двух студенток Челябинского юридического колледжа, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушек госпитализировали в больницу.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояния опьянения.

Стоит отметить, что 21 августа водителя также задержали и отстранили от управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояния опьянения. Материалы были направлены в суд для принятия решения по делу об административном нарушении.