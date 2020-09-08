В Свердловской области создан Центр поддержки одаренных детей по модели сочинского "Сириуса"

В Свердловской области завершена работа по созданию Центра выявления и поддержки одаренных детей по модели сочинского "Сириуса".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, учреждение размещается на нескольких площадках. Одна из них – загородный образовательный центр "Таватуй", где с января уже проходят интенсивные образовательные смены для школьников по нескольким направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт" и "Народные промыслы".

Наполнение курсов меняется на каждой смене. Так, по направлению "Наука" в ходе летних смен преподавались курсы олимпиадной физики, математики, информатики, экономики и несколько проектных программ. На осень запланирована олимпиадная подготовка по биологии, химии, физике, математике и информатике. По направлению "Искусство" в этом году школьники обучались на курсах живописи, музыкально-исполнительского искусства и хореографии.

Направление "Промыслы" было представлено "Ручным гладким ткачеством", "Гончарным мастерством", "Художественной обработкой камня". В рамках направления "Спорт" тренировались талантливые шахматисты, а в сентябре будет организована спортивная смена с занятиями по хоккею и фигурному катанию на коньках.

Кроме этого, в "Таватуе" готовятся к открытию лаборатории физики, биологии, нанотехнологий, а также космическая лаборатория и "Умный город". Подростки будут изучать беспилотники, VR-технологии, промышленную автоматизацию, когнитивные технологии и нейротехнологии, современную энергетику. Также в центре созданы учебные классы по физике, математике, химии, биологии и информатике.

Напомним, в 2019 году Свердловская область вошла в число регионов, получивших грант на создание Центра выявления и поддержки одаренных детей. Работу над заявкой проводил Дворец молодежи, а в январе этого года региональным оператором в работе по данному направлению стал Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение".

Центр выявления и поддержки одаренных детей создан в рамках реализации национального проекта "Образование".