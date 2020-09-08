Калифорния сделала шаг к легализации педофилии

Сенатор штата Калифорния Скотт Винер продавил законопроект, согласно которому для педофилов будет отменена автоматическая регистрация в государственной базе сексуальных преступников.

Законопроект Винера, который является открытым содомитом, готовится к подписанию губернатором Калифорнии. Теперь достаточно, чтобы подростку было 14 лет, а педофилу - не более чем на 10 лет больше. И он уже не будет регистрироваться в правоохранительных органах как педофил. По существу начата легализация педофилии.

Винер не скрывает, что продвигает интересы содомитов и намерен заставить весь мир принять половые извращения, в том числе педофилию. Он заявил, что в Калифорнии апробируются новые нормы, а "скоро критика подобных половых отношений с несовершеннолетними станет обозначаться как "хейт спич" и начнет преследоваться по закону". То есть несогласных с педофилией будут преследовать.

В России количество преступлений против половой неприкосновенности россиян, не достигших совершеннолетия, выросло на 42% за последние пять лет. Но реестра педофилов до сих пор нет.

Актуальность проблемы вызвана также тем, что новый Международной классификации болезней (МКБ-11) ВОЗ также делает шаг к легализации педофилии.