Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

Актер Михаил Ефремов приехал в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП без вещей.

Как видно на видеозаписях, которые публикуют телеграм-каналы, в руках Ефремова только папка с документами.

Приговор Ефремову должен быть оглашен сегодня. Гособвинение просило приговорить его к 11 годам лишения свободы, заявив, что "звание артиста не дает права ездить за рулем пьяным" . Сам актер заявил в суде, что признает свою вину в аварии, хотя до этого от признания отказывался.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.