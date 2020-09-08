Пересадки в общественном транспорте Екатеринбурга станут бесплатными

В рамках повышения качества транспортного обслуживания в уральской столице пересадка с одного общественного транспорта на другой станет бесплатной. Об этом заявил вице-президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" Павел Чистяков.

Бесплатные пересадки будут доступны только для обладателей проездной карты, которая и будет фиксировать, в какое время последний раз с нее снимались средства. Если между оплатами не прошло 90 минут, поездка на следующем транспорте осуществляется бесплатно.

"Будет крайне тяжело на практике отследить по бумажному чеку, сколько времени прошло с последней поездки, - заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. - Поэтому данные изменения не касаются людей, оплачивающих проезд наличными".

Он также заверил, что данное нововведение увеличит спрос на проездные. Его слова подтвердил и Чистяков, отметив, что сейчас только 20% оплачивают проезд наличными, а около 40 - проездными картами. Помимо этого он также добавил, что стоимость некоторых проездных на весь транспорт снизится с 750 до 500 рублей, что также увеличит популярность проездных.