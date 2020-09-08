Пересадки в общественном транспорте Екатеринбурга станут бесплатными

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ЕКАРТА (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Пересадки в общественном транспорте Екатеринбурга станут бесплатными

В рамках повышения качества транспортного обслуживания в уральской столице пересадка с одного общественного транспорта на другой станет бесплатной. Об этом заявил вице-президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" Павел Чистяков.

Бесплатные пересадки будут доступны только для обладателей проездной карты, которая и будет фиксировать, в какое время последний раз с нее снимались средства. Если между оплатами не прошло 90 минут, поездка на следующем транспорте осуществляется бесплатно. 

"Будет крайне тяжело на практике отследить по бумажному чеку, сколько времени прошло с последней поездки, - заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. - Поэтому данные изменения не касаются людей, оплачивающих проезд наличными".

Он также заверил, что данное нововведение увеличит спрос на проездные. Его слова подтвердил и Чистяков, отметив, что сейчас только 20% оплачивают проезд наличными, а около 40 - проездными картами. Помимо этого он также добавил, что стоимость некоторых проездных на весь транспорт снизится с 750 до 500 рублей, что также увеличит популярность проездных.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пересадки в общественном транспорте Екатеринбурга станут бесплатными

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транспорт, пересадка, проездной



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети