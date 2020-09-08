В Екатеринбурге хотят канонизировать ещё одного царского генерала

Русская православная церковь готовится к канонизации царского генерала Ильи Татищева. В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском женском монастыре для этого ведётся сбор информации. В Екатеринбургской епархии сообщают, что каждый вторник после вечерни в соборе во имя святого Александра Невского в Ново-Тихвинской обители совершается панихида по генералу. Сёстры монастыря приглашают всех на соборную молитву и просят сообщать о "случаях чудесной помощи по его молитвам".

Генерал уже канонизирован в 1981 г. Русской православной церковью заграницей как "святой мученик воин Илья". Хотя, несмотря на высокое звание, ратных подвигов за "воином Ильёй" не замечено — с 1905 года он служил в императорской свите, затем перед Первой мировой войной — особым посланником при особе императора Германского, затем состоял при А.П. Ольденбургском, исполнявшим должность верховного начальника санитарной и эвакуационной части Российского общества Красного Креста.

После отречения императора Николая Второго остался при нём в царском селе и отправился с его семьёй в ссылку сначала в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где и был убит большевиками 10 июля 1918 года.

Согласно воспоминаниям генерала Михаила Дитерихса, Илья Татищев своё последнее назначение получил во многом случайно: "Он не принадлежал к числу так называемых придворных. Когда выяснилось, что вследствие болезни жены Бенкендорф не сможет сопровождать Государя в ссылку в Тобольск, Керенский предложил бывшему Царю выбрать одного из следующих лиц: Воейкова, или Нилова, или Нарышкина, или Татищева. Выбор Государя остановился на Татищеве, о чем Керенский послал уведомить последнего помощника комиссара Министерства Двора".

Итак, карьера "воина Ильи" складывалась не на полях сражений. А в Екатеринбурге летом 1918-го он оказался в силу стечения обстоятельств. Но Русская православная церковь вслед за своими западными коллегами, похоже, пытается прославить в лике святых всех, кто имел отношение к последним дням дома Романовых.

Доцент кафедры философии, социологии и культурологии УрГПУ Андрей Коряковцев полагает, что православие фактически уже перестало играть роль государственной идеологии и все более замыкается в собственных социальных мифах. Об этом эксперт рассказал Накануне.RU.

"Дело в том, что в постсоветское время в РПЦ ключевые посты заняли люди с ярко выраженной антисоветской и прозападной ориентацией, оттеснив прежний, лояльный к Советскому Союзу, клир. Не будем забывать, что агрессивный клерикализм ("храмы в пошаговой доступности" и так далее) - это та самая политика, которую проводили неолиберальные правительства в Восточной Европе в 90-е годы при полной поддержке местного клира, и католического, как в Польше и православного, как в Румынии.

Постсоветская РПЦ избрала своей политической программой монархизм, антисоветизм и прославление всякого рода "феодальных ценностей" - иерархии, титулов и т.д. Это давно известно. Ранее эта позиция была, так сказать, перпендикулярной развитию общественного сознания, все более склоняющегося в сторону прогрессизма и светских ценностей. А сейчас "феодальная идеология" РПЦ ещё и противоречит интенции официальной идеологии государства, по крайней мере декларативно берущей на щит защиту интересов человека труда (вспомним в этой связи поправки к Конституции, риторику последних речей Путина). Православие фактически уже перестало играть роль государственной идеологии и все более замыкается в собственных социальных мифах", - рассказал Андрей Коряковцев.

Напомним, в 1981 г. Русской православной церковью заграницей члены семьи Николая II были причислены к лику святости "мученики". В 2000 г., после продолжительных споров, вызвавших значительный резонанс в России, они были причислены к лику святости "страстотерпцы" Русской православной церковью Московского патриархата, в настоящее время почитаются этой церковью как "царственные страстотерпцы".