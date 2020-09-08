Фёдор Лукьянов: Государство должно давать больше экономических прав регионам

Спикер тюменских "Губернаторских чтений", главред журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, говоря о возможном росте роли государства в экономике, отметил, что она возрастает давно, а у нас – особенно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Когда государство видит, что может усилить роль, оно это делает. У нас государство нельзя упрекнуть в том, что оно мало присутствует в экономике. Где-то это важно и нужно, где-то это душит всё остальное. Важно распределение прав, полномочий и возможностей на разные уровни", - сказал Лукьянов.

Ранее он заявил, что Россия 25 лет оправлялась от удара, которым стал распад СССР.

"Оценивать политику, проводимую в эти годы, можно по-разному. Задача и в 90-ые, и в 00-е, и в 10-е была одна – реабилитация после катастрофы", - сказал Лукьянов.

Напомним, "Губернаторские чтения" – проект, придуманный и реализованный в своё время ныне – министром строительства и ЖКХ, а ранее – губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Это серия публичных лекций ведущих представителей отечественного экспертного сообщества – экономистов, социологов, политологов. Выступления посвящены различным аспектам российской модернизации, в том числе применительно к региональной специфике.