Генсек ООН призвал разрушить патриархат

Тысячелетняя культура человечества, основанная на патриархате, должна быть уничтожена, считает генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом гласит официальный твиттер ООН, цитирующий его выступление от 31 августа.

По его словам, коронавирус продемонстрировал "то, что все мы знаем: тысячелетия патриархата привели к миру, в котором доминируют мужчины, с культурой, в которой доминируют мужчины, и это вредит всем - женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам".

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев удивился, почему после этого сам Гутерриш еще не подал в отставку.

Ранее Гутерриш неоднократно высказывался за разрушение традиционных устоев. А в июне он заявил, что в мире производится слишком много продовольствия, которое обеспечивает до 29% всех выбросов парниковых газов и негативно влияет на климат.

В июне структура "ООН женщины" призвала запретить "мужа" и "жену" и ввести "партнеров" для уравнивания с содомитами.

Адвокат Международной организации в защиту семьи Дуглас Кларк пишет, что ООН стала самой большой угрозой тем принципам, для защиты которых она была основана. А социолог Габриэла Куби подчеркивает, что ООН "стала структурой, которая использует свои власть и ресурсы, чтобы изменить образ человечества".

"Сегодня ООН и ее могущественные подразделения ведут борьбу за уничтожение половой идентичности мужчин и женщин, за ликвидацию брака и семьи", - отмечает Куби.