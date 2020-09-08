08 Сентября 2020
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России - 5099 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 5 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество случаев заражений зафиксировано в Москве – 695, Петербурге – 210, Ростовской области – 147, Нижегородской области – 146, Московской области – 135.

Всего в стране на сегодняшний день - 1 035 789 заболевших, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 122 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 17 993 человека.

Количество выписанных за сутки составляет 6 772 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 850 049 человек.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о неточностях в государственной статистике по смертности от COVID-19. Ведомство выявило разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных вирусом.

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В России - 5099 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги: россия, коронавирус, заражение



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