123 новых случая коронавируса подтверждено на Среднем Урале

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 123 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (90 случаев) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 26 тыс. 286.

Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 335 - средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки в Свердловской области было выписано 60 человек и зарегистрировано четыре смерти больных COVID-19. Общее число выписанных в регионе достигло 20 тыс. 424, скончались 483 человека.

Напомним, в понедельник губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 14 сентября для свердловчан из групп риска.