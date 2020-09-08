08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Надпись в магазине &quot;вход в масках&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

123 новых случая коронавируса подтверждено на Среднем Урале

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 123 новых случая коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (90 случаев) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 26 тыс. 286.

Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 335 - средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки в Свердловской области было выписано 60 человек и зарегистрировано четыре смерти больных COVID-19. Общее число выписанных в регионе достигло 20 тыс. 424, скончались 483 человека.

Напомним, в понедельник губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 14 сентября для свердловчан из групп риска.

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123 новых случая коронавируса подтверждено на Среднем Урале

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Теги: коронавирус, случаи, Свердловская область



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