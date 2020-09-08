08 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

Вологжане, предложившие лучшие идеи по улучшению жизни, смогут рассказать о них руководству страны

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал жителей региона принять участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Авторы 100 лучших идей смогут представить их лично руководству страны во время форума уже этой осенью в Сочи.

Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, объявили о продлении срока публикации идей на крауд-платформе до 10 сентября включительно.

Чтобы стать участником, необходимо предложить свою идею по улучшению жизни в регионе на крауд-платформе форума.

"Дорогие вологжане, я полностью убеждён, что среди вас есть активные и целеустремлённые. На 100% уверен, что у многих наших земляков есть идеи или интересные предложения по развитию нашего региона и нашей страны. И чтобы реализовать свой замысел, который в последующем принесет огромную пользу обществу и экономике страны, я приглашаю вас принять участие в форуме "Сильные идеи для нового времени. Это отличная возможность сделать нашу жизнь лучше", — сказал глава региона Олег Кувшинников.

олег кувшинников, губернатор, вологодская область(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На сегодня на крауд-платформе размещено уже больше 7 тыс. идей, участниками обсуждений стали более 65 тысяч россиян из всех регионов страны. В числе самых популярных тем — урбанистика, образование, предпринимательство, технологии, инвестиционный климат. Среди заявок — прорывные открытия и оригинальные управленческие методики, инновации и отражения уникальных мировых практик, направленные на улучшение качества жизни и восстановления экономики в период после пандемии COVID-19.

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Вологжане, предложившие лучшие идеи по улучшению жизни, смогут рассказать о них руководству страны

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Теги: олег кувшинников, форум, идеи



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