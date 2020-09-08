08 Сентября 2020
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Общество В России
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Минтруд согласился сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд России хочет сделать выходным 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу.

В ведомстве предлагают выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Согласно проекту постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, новогодние праздники предлагается растянуть на десять дней - с 1 по 10 января, а майские - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Весной дополнительные выходные также будут 21-23 февраля и 6-8 марта, летом - 12-14 июня, осенью - 4-7 ноября.

Ранее Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных.

Министерство ссылается на статью 110 Трудового кодекса РФ, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. При этом в ведомстве пообещали, что "при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть".

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Минтруд согласился сделать 31 декабря выходным днем

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Теги: минтруд, 31 декабря, выходной день



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