Фёдор Лукьянов: Россия 25 лет восстанавливалась от шока - распада СССР

Спикер тюменских "Губернаторских чтений", главред журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов оценил развитие нашей страны после распада СССР, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Россия 25 лет оправлялась от удара, которым стал распад СССР. Оценивать политику, проводимую в эти годы, можно по-разному. Задача и в 90-ые, и в 00-е, и в 10-е была одна – реабилитация после катастрофы", - сказал Лукьянов.

К середине 2010-ых результат был достигнут. Вернулось, например, международное положение.

"Понятно, что статус сверхдержавы ушёл навсегда. Пандемия застала Россию на переправе – Владимир Путин только-только сказал о реформе в стране. Задача нашей страны сейчас – меняться самой в условиях острой зависимости от внешнего контекста, который трансформируется радикально, и делать это придется долго. Это потребует гибкости, которая не была достоинством России на протяжении её истории", - уточнил Лукьянов.

Напомним, "Губернаторские чтения" – проект, придуманный и реализованный в своё время ныне – министром строительства и ЖКХ, а ранее – губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Это серия публичных лекций ведущих представителей отечественного экспертного сообщества – экономистов, социологов, политологов. Выступления посвящены различным аспектам российской модернизации, в том числе применительно к региональной специфике.