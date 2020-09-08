08 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
Иннопром-2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод направил на обучение более 60 абитуриентов

Участниками программы целевого обучения Уралвагонзавода (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) стали 67 выпускников школ Нижнего Тагила в 2020 году. Предприятие заключило 11 договоров с вузами страны и 56 соглашений о целевом обучении студентов с Нижнетагильским машиностроительным техникумом. УВЗ продолжает вести активную работу, направленную на обеспечение производства необходимыми в перспективе специалистами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УВЗ.

Помимо обучения за счет предприятия, УВЗ предусматривает для своих целевиков консультации при написании курсовых и дипломных проектов и обеспечение доступа к технической документации. Им предоставляют места для оплачиваемой технологической и преддипломной практики. После окончания учебных заведений такие студенты получают приоритет при трудоустройстве, а также выплату единовременного пособия.

Всего на данный момент более 60 человек проходят целевое обучение в технических образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новоуральска и других городов России. В 2019 году на Уралвагонзавод устроились 105 целевиков, получивших средне-специальное образование и 17 человек с дипломами вузов.

"Нам нужны профессионалы, обладающие предметными актуальными знаниями. Поэтому мы тесно взаимодействуем с учебными заведениями по всей стране в реализации различных образовательных программ, включая целевой набор и повышение квалификации сотрудников", – отметил директор Центра подготовки персонала Сергей Васильев.

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Уралвагонзавод направил на обучение более 60 абитуриентов

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Теги: Уралвагонзавод, целевое обучение



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