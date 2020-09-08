08 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
свалка, незаконный полигон ТБО, (2020) | Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске обнаружили незаконный полигон ТБО, где за деньги размещают бытовые и строительные отходы

В Ленинском районе Челябинска работал незаконный полигон, где за определенную плату происходило захоронение отходов 4-5 класса опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минкэологии.

Специалисты министерства провели "контрольную закупку". Под видом покупателей они договорились за 500 рублей захоронить пол-КамАЗа отходов без документов.

свалка, незаконный полигон ТБО,(2020)|Фото: министерство экологии Челябинской области

"Судя по объемам, полигон действует давно, и принимает как бытовые, так и строительные отходы. Хотя захоронение их здесь запрещено. Мы со своей стороны однозначно будем добиваться закрытия данного полигона и его дальнейшей рекультивации за счет нарушителей", - рассказал замминистра экологии области Виталий Безруков.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейших процессуальных решениях.

свалка, незаконный полигон ТБО,(2020)|Фото: министерство экологии Челябинской области

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В Челябинске обнаружили незаконный полигон ТБО, где за деньги размещают бытовые и строительные отходы

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Теги: свалка, полигон, мусор, отходы,



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