В Челябинске обнаружили незаконный полигон ТБО, где за деньги размещают бытовые и строительные отходы

В Ленинском районе Челябинска работал незаконный полигон, где за определенную плату происходило захоронение отходов 4-5 класса опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минкэологии.

Специалисты министерства провели "контрольную закупку". Под видом покупателей они договорились за 500 рублей захоронить пол-КамАЗа отходов без документов.

"Судя по объемам, полигон действует давно, и принимает как бытовые, так и строительные отходы. Хотя захоронение их здесь запрещено. Мы со своей стороны однозначно будем добиваться закрытия данного полигона и его дальнейшей рекультивации за счет нарушителей", - рассказал замминистра экологии области Виталий Безруков.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейших процессуальных решениях.