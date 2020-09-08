"Не справился с работой". Курганский депутат "сбежал из бани"

Депутат Курганской городской думы, коммунист Максим Пивоваров уходит с должности врио директора МУП "Бытовые услуги". Его заявление на увольнение уже подписано в курганской мэрии, на днях он должен забрать трудовую книжку из отдела кадров. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации Кургана.

Коммунист ранее работал заместителем директора МУПа - тоже коммуниста и депутата гордумы Якова Сидорова, который в июле этого года написал заявление об уходе. После этого Пивоваров стал врио директора. Стоит отметить, что оба коммуниста сейчас являются кандидатами в депутаты Курганской областной думы.

"МУП "Бытовые услуги" - это работа "не бей лежачего". Что Пивоваров, что Сидоров не смогли выстроить грамотно свою деятельность, чтобы предприятие работало. Не справились с работой. Чего от них тогда ждать? Пивоваров не смог качественно наладить работу МУПа и вовремя разобраться с финансами. Сейчас он планирует обвинить во всех своих бедах чиновников курганской администрации", - отметил на условиях анонимности собеседник нашего агентства, близкий к городским властям.

Напомним, Сидоров уволился со скандалом – он и Пивоваров в июле этого года пришли в курганскую мэрию и вели оттуда онлайн-трансляцию в соцсети. Договоренность о встрече была достигнута до этого – после того, как Сидоров и Пивоваров атаковали приемную главы Кургана Андрея Потапова, требуя незамедлительно подписать им документы на выдачу "зарплатного" кредита. МУП ранее договорился с банком, который был готов дать нужную сумму под 2% годовых, однако для этого было нужно разрешение властей Кургана. Именно за получением этого разрешения Сидоров, Пивоваров и работники МУПа и пришли 10 июля в здание администрации. По данным наших источников в мэрии, Яков Сидоров, пока находился в должности директора МУП "Бытовые услуги", мог взять этот кредит, оформив соответствующие документы и получив разрешение администрации, однако этого не сделал. А как только 8 июля он уволился, коммунист не нашел ничего лучше, как устроить скандал в приемной главы города.

Есть вероятность, что Пивоваров заявит при увольнении: "Администрация города оставила сотрудников МУПа без денег". Хотя 13 июля мэрия дала положительное заключение о целесообразности получения кредита под 2% годовых в банке ВТБ – бумаги были оформлены всего за пару дней. Но сейчас Пивоваров утверждает, что кредитные средства якобы арестовала Налоговая служба. Банк ВТБ, как отмечают наши источники в мэрии, оформил им кредит на 2,2 млн руб., первую половину денег перевели еще 7 августа, но из-за задолженности вторая половина кредитных средств не может поступить на счет.

"Было наложено ограничение на счет от ИФНС во исполнение требований по оплате налогов, страховых взносов на сумму 560 тыс. руб. Ограничение - не арест, если на счет поступит более 560 тыс. руб., предприятие может расходовать кредитные средства", - отметили в мэрии.