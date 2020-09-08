08 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Алексей Александров, расстрелявший двух девушек на Уктусе (2019) | Фото: Накануне.RU

"Его физически унижали в школе, а педагоги закрывали на это глаза", - одноклассник "стрелка с Уктуса"

Одноклассник предполагаемого "уктусского стрелка" заявил об издевательствах над ним в школе. Как передает Накануне.RU, по словам однокашника, Алексея Александрова считали странным. Подсудимый учился в школе №102 Екатеринбурга.

"Мы с ним дружили. Он положительный человек. Был знаком с его родителями. Не сказал бы, что они асоциальны. В последние годы увлекался фотографией.
Его физически унижали в школе. Он терпел все это. Даже пытался с этим бороться. Педагоги не замечали все это в основном. В школе он не увлекался алкоголем, девочками. Все думали о нем, что он странный", - сказал свидетель.

Также мужчина отметил, что в семье Александровых хранилась винтовка.

Напомним, что трагедия случилась в июле 2018 года. На уктусском холме нашли тела двух девушек 28 и 29 лет. Несчастные были застрелены во время пикника (девушки отдыхали и ели пиццу). Долгое время следователи и полиция не могли найти подозреваемых. Лишь осенью 2019 года был задержан житель Уктуса Алексей Александров. В его доме была найдена самодельная винтовка с патронами.

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"Его физически унижали в школе, а педагоги закрывали на это глаза", - одноклассник "стрелка с Уктуса"

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Теги: стрелок с уктуса, Алексей Александров



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