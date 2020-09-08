08 Сентября 2020
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Экономика В России
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Эксперт спрогнозировала серьезный рост количества проблемных кредитов

Закредитованность россиян продолжит расти, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогноз рейтингового агентства S&P о том, что доля проблемных ссуд в крупнейших российских банках может в 2020 году достичь 12−15%.

По словам Кошелевой, долговая нагрузка жителей России достигла 11%, треть закредитованных граждан (всего их около 42 миллионов) имеют долговые обязательства сразу перед несколькими кредитными организациями.

С октября заканчивается подача заявлений на долговые каникулы, уже сейчас минимум 57% таких заявлений были одобрены, напомнила она. "Отсрочку получили 205 миллионов жителей РФ. Это дополнительно подтверждает тенденцию к увеличению количества проблемных кредитов. Безусловно, этот показатель будет расти вместе с закредитованностью населения", - цитирует Regnum Кошелеву.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали ухудшение ситуации с проблемными кредитами с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы. Отмечалось, что покупательская способность населения будет снижаться, и вместе с этим будет расти доля проблемных кредитов и просроченных платежей.

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Эксперт спрогнозировала серьезный рост количества проблемных кредитов

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Теги: проблемные кредиты, россияне



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