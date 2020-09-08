В Свердловской области стало больше предприятий, где изучают финансовую грамотность

В Свердловской области расширяется число предприятий, сотрудники которых изучают финансовую грамотность на рабочих местах. Об этом на пресс-конференции, которая прошла в канун Дня финансистов, рассказала директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, программа финансовой грамотности работающего населения реализуется в рамках проекта Минфина РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Кроме этого, подписано соглашение между региональным центром финансовой грамотности и Федерацией профсоюзов Свердловской области.

"Сегодня мы проводим бесплатные занятия для сотрудников предприятий. Рассказываем, как не стать жертвами финансовых мошенников, как формировать "подушку безопасности", как различать банковские продукты и так далее. К нам активно присоединяются как средние, так и совсем небольшие предприятия, расположенные как в Екатеринбурге, так и в области. Попасть в программу очень просто: нужно заполнить соответствующую заявку на сайте регионального центра финансовой грамотности", - рассказала Елена Овсянникова.

"Обучение финансовой грамотности на рабочем месте становится одним из эффективных общемировых трендов. Подсчитано, что это приносит выгоду и самим работодателям, поскольку работник, не озабоченный долгами или другими финансовыми проблемами, лучше работает, реже болеет, у него выше производительность труда. Каждый правильно вложенный рубль дает отдачу и сотруднику, и самому работодателю", - считает заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Напомним, с 2018 года на Среднем Урале действует программа "Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018-2023 годы". Ее задача – охватить занятиями по финансовой грамотности самые разные аудитории, от воспитанников детских садов до пенсионеров.