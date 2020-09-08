Фёдор Лукьянов: Национализм становится территориальным

Спикер тюменских "Губернаторских чтений", главред журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, заявил о том, что ближайшие 12-18 месяцев россияне не смогут планировать что-то в долгосрочной перспективе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Главной отличительной чертой станет высочайший уровень неопределённости. Сейчас это качество переходит на новый уровень. Года полтора ближайшие невозможно будет ничего точно планировать дольше, чем на полтора-два месяца. Не думаю, что вернётся та шоковая ситуация, которая была в апреле-мае, когда весь мир "встал". Даже самые ярые сторонники локдаунов говорят, что так не надо, следует поступать более мягко", - сказал Лукьянов.

Он привёл в пример Швецию, назвав её "ковид-диссидентом". Страна не "закрыла" экономику, к этому опыту сейчас присматриваются – её подход в стратегической перспективе оказался эффективным.

"Закрыть могут регионы те или иные маршруты. От поведения властей в этом направлении будет зависеть развитие", - сказал Лукьянов.

Главной жертвой событий стала всеобщая мобильность, пика которой человечество достигло как раз к третьему десятилетию века.

"Мы привыкли к тому, что каждый может сейчас уехать куда угодно. Понятно, что есть ограничения. Финансовые, например. Но тем не менее. Сейчас, наверное, это будет меняться", - сказал Лукьянов.

Он привёл также слова одного исследователя, что национализм становится территориальным: те, кто приехал из Италии, могут показаться никуда не уезжавшим россиянам подозрительным, а итальянец, который живёт в России уже много лет, воспринимается спокойно.