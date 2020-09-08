10 Сентября 2020
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Фёдор Лукьянов (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Фёдор Лукьянов: Национализм становится территориальным

Спикер тюменских "Губернаторских чтений", главред журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, заявил о том, что ближайшие 12-18 месяцев россияне не смогут планировать что-то в долгосрочной перспективе, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Главной отличительной чертой станет высочайший уровень неопределённости. Сейчас это качество переходит на новый уровень. Года полтора ближайшие невозможно будет ничего точно планировать дольше, чем на полтора-два месяца. Не думаю, что вернётся та шоковая ситуация, которая была в апреле-мае, когда весь мир "встал". Даже самые ярые сторонники локдаунов говорят, что так не надо, следует поступать более мягко", - сказал Лукьянов.

Он привёл в пример Швецию, назвав её "ковид-диссидентом". Страна не "закрыла" экономику, к этому опыту сейчас присматриваются – её подход в стратегической перспективе оказался эффективным.

"Закрыть могут регионы те или иные маршруты. От поведения властей в этом направлении будет зависеть развитие", - сказал Лукьянов.

Главной жертвой событий стала всеобщая мобильность, пика которой человечество достигло как раз к третьему десятилетию века.

"Мы привыкли к тому, что каждый может сейчас уехать куда угодно. Понятно, что есть ограничения. Финансовые, например. Но тем не менее. Сейчас, наверное, это будет меняться", - сказал Лукьянов.

Он привёл также слова одного исследователя, что национализм становится территориальным: те, кто приехал из Италии, могут показаться никуда не уезжавшим россиянам подозрительным, а итальянец, который живёт в России уже много лет, воспринимается спокойно.

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Фёдор Лукьянов: Национализм становится территориальным

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Теги: Фёдор Лукьянов, Александр Моор, губернаторские чтения



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