В Челябинской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за сутки у 75 человек был подтвержден COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 14 тыс. 995 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 673 заболевших. За сутки выписаны 17 человек, всего в регионе выздоровели 11 тыс. 879 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19 скончался мужчина 75 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 83 лет и женщины 68, 69 и 70 лет.