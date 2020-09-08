В Белоруссии заявили, что оппозиционеры пытались прорваться через границу на автомобиле

В государственном пограничном комитете Белоруссии заявили о попытке оппозиционеров на автомобиле прорваться через границу с Украиной.

Как передает РИА Новости со ссылкой на комитет, была создана угроза жизни пограничника.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков, которые якобы пропали, пересекли границу с Украиной.

При этом белорусские СМИ сообщают, что Колесникова была задержана на границе.