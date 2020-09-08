Фиолетовая арт-линия стала новой достопримечательностью Екатеринбурга

Команда фестиваля STENOGRAFFIA совместно с "Яндекс.Карты" проложили через уральскую столицу фиолетовую арт-линию, отмечающую 9-километровый маршрут по 29 работам уличных художников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Яндекс", весь путь занимает спокойным шагом не больше двух часов.

В Екатеринбурге уже есть пример цветной пешеходной линии: красная и синяя, объединяющие различные достопримечательности города. Фиолетовая ветка останется в уральской столице и будет продолжаться с появлением новых арт-объектов. Увидеть ее можно в "Яндекс.Картах", где и представлены все работы художников: название, описание, адрес и фото. Эту же информацию можно получить и рядом с самим арт-объектом, отсканировав QR-код.

Так, по новому маршруту можно познакомиться с работами художника Дениса Vertigo из Самары — "Разрыв фантазии": на киоске "Роспечать" изображены стрекозы, которые разрывают цветную материю, и Андрея Люблинского из Санкт-Петербурга — "Красный человечек", который установлен на крыше ТЮЗа и посвящен его девяностолетию.