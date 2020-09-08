Фиолетовая арт-линия стала новой достопримечательностью Екатеринбурга

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фиолетоваля линия в Екатеринбурге (2020) | Фото: Пресс-служба компании &quot;Яндекс&quot;

Фиолетовая арт-линия стала новой достопримечательностью Екатеринбурга

Команда фестиваля STENOGRAFFIA совместно с "Яндекс.Карты" проложили через уральскую столицу фиолетовую арт-линию, отмечающую 9-километровый маршрут по 29 работам уличных художников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Яндекс", весь путь занимает спокойным шагом не больше двух часов.

Фиолетоваля линия в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба компании "Яндекс"

В Екатеринбурге уже есть пример цветной пешеходной линии: красная и синяя, объединяющие различные достопримечательности города. Фиолетовая ветка останется в уральской столице и будет продолжаться с появлением новых арт-объектов. Увидеть ее можно в "Яндекс.Картах", где и представлены все работы художников: название, описание, адрес и фото. Эту же информацию можно получить и рядом с самим арт-объектом, отсканировав QR-код.

Фиолетоваля линия в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба компании "Яндекс"

Так, по новому маршруту можно познакомиться с работами художника Дениса Vertigo из Самары — "Разрыв фантазии": на киоске "Роспечать" изображены стрекозы, которые разрывают цветную материю, и Андрея Люблинского из Санкт-Петербурга — "Красный человечек", который установлен на крыше ТЮЗа и посвящен его девяностолетию.

Фиолетоваля линия в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба компании "Яндекс"

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фиолетовая арт-линия стала новой достопримечательностью Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фиолетовая линия, Екатеринбург, художнии, достопримечательность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети