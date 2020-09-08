Лукьянов: Режим той или иной страны не влияет на эффективность борьбы с коронавирусом

В Тюмени спикер "Губернаторских чтений", главред журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, отметил, что говорить о влиянии режима, действующего в той или иной стране, на эффективность борьбы с коронавирусом бессмысленно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Демократии справлялись по-разному. Италия, скажем, не справилась, а Дания или Норвегия прошли относительно благополучно. Другой пример – Грузия, весьма проблемное государство. Сложно её упрекнуть в том, что там прекрасно всё организовано, но страна прошла этот путь относительно благополучно", - сказал Лукьянов.

По его словам, пандемия – не поворот, а катализатор.

"Принципиально новых процессов не было. Тому, что было раньше, придано мощное ускорение", - сказал Лукьвнов.

Сейчас, на исходе года, можно сказать, что ничего незыблемого не бывает.

"Даже мощные процессы, подкреплённые волей, ресурсами самых мощных стран мира, оказываются в ситуации трансформации. Каковы же эти тренды? Явный приоритет внутренних задач над внешними. Я имею в виду деятельность государства. Можно претендовать на вершителя судеб мира, но когда внутри начинается пожар и граждане получают не ту помощь, на которую рассчитывают, государство начинает шататься", - сказал Лукьянов.

Ярко это проявилось в Евросоюзе в самом начале пандемии, когда страны этого альянса думали, что сейчас, объединившись, они справятся с напастью, однако так не вышло.