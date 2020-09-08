Помощник уральского полпреда победил в конкурсе "Лидеры России"

Помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Евгений Гурарий стал победителем конкурса "Лидеры России". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Кроме него, победителями в сезоне 2020 года стали еще 105 человек. Стоит отметить, что в 2019 году в конкурсе "Лидеры России" также участвовала Мария Валиева, вышедшая в полуфинал и назначенная специалистом-экспертом аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Напомним, Гурарий родился в 1985 году, с отличием окончил Уральскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление, является кандидатом политических наук. Имеет опыт в сфере проектного управления, экспертно-аналитической работы.

В 31 год был назначен заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области. Впоследствии перешел на работу в полпредство и стал помощником Николая Цуканова.