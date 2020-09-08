Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

России грозит серьезный неурожай подсолнечника, что может вызвать резкий рост цен на продукцию из него, говорится в отчете аналитического центра "Совэкон".

Аналитики ожидают урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Это станет самым низким показателем с 2017 года.

Как пишет "Коммерсант", неурожай может привести к росту цена на подсолнечное масло и семечки как минимум на 20%.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект, который даст возможность региональным властям ограничивать цены на "социально значимые продукты". Наценка не должна превышать 20% от отпускной цены у оптовика и не более 50% от фактической отпускной цены производителя. В список предложенных продуктов, в том числе, входило подсолнечное масло.