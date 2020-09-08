Моор поблагодарил лектора "Губернаторских чтений", который заболел коронавирусом, но не отменил выступление

Губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая "Губернаторские чтения", поблагодарил лектора, главреда журнала "Россия в глобальной политике" Фёдора Лукьянова, за то, что он, несмотря на инфицированность коронавирусом, не отменил выступление, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Он недавно получил положительный результат теста на коронавирус. Благодарю его за то, что он, несмотря на это, не отменил выступление", - сказал во вступительном слове Моор.

Лукьянов поблагодарил за пожелание выздоровления и уточнил, что "подрастерял к осени бдительность и получил соответствующий результат". Лектор выступал онлайн.

Напомним, мероприятие проходит в режиме онлайн. Тема "чтений" – "Мир и Россия после пандемии: что осталось от глобализации". Эксперт – главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", профессор-исследователь Научно-исследовательского университета "ВШЭ" Фёдор Лукьянов. В своём выступлении "Мир и Россия после пандемии: что осталось от глобализации" он рассказывает, почему отличительной чертой предстоящих лет станет неопределённость, почему национальные границы приобретают новое значение, как изменился характер национализма и где государство будет искать "новый баланс".