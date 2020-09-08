08 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На Южном Урале после проверки КСП в областном центре технической инвентаризации возбуждено уголовное дело

На Южном Урале после проверки КСП в ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области" возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"Следственным управлением СК по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Челябинской области", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе КСП.

Напомним, в ходе проверки были выявлены финансовые нарушения на сумму 5,4 млн руб., нарушения в сфере закупок на сумму 4,4 млн руб. и нарушения законодательства о бухгалтерском учете.

Добавим, ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области" возглавляет экс-министр имущества региона Алексей Бобраков.

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На Южном Урале после проверки КСП в областном центре технической инвентаризации возбуждено уголовное дело

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Теги: Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области, Алексей Бобраков



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