08 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

У губернатора Югры появился "научно-технический" заместитель

Бывший замдиректора департамента здравоохранения Владислав Нигматулин повышен до заместителя губернатора, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Начиная с 9 сентября, он будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития, в том числе высоких биомедицинских технологий.

Владислав Нигматулин родился 10 июля 1974 г. В 1997 г. окончил Тюменскую государственную медицинскую академию. Прошел подготовку в клинической ординатуре по курсу "Педиатрия". Весь его трудовой путь связан с медициной. С 2013 г. работал в должности заместителя директора департамента здравоохранения Югры.

В департаменте напомнили, что в регионе создаётся научно-технологический центр в Сургуте, в том числе центр высоких биомедицинских технологий, который призван объединить усилия более 200 генетиков, биохимиков, биоинформатиков, персонализированной медицины. Ключевым партнёром правительства автономного округа в создании структуры стал национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", который, в свою очередь, определен базовой площадкой для создания одного из трех российских геномных центров.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества, которые уже закреплены в нормативных документах и института, и правительства автономного округа, станет изучение генетических основ здоровья коренных малочисленных народов Севера, жителей северных регионов.

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У губернатора Югры появился "научно-технический" заместитель

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Теги: Владислав Нигматулин, Наталья Комарова, заместитель губернатора Югры



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