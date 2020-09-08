Военно-исторический фестиваль "Уральская броня" пройдет в онлайн-режиме

Военно-исторический фестиваль "Уральская броня. Наследники Победы", приуроченный ко дню 75-летия Победы во Второй мировой войне и знаменующий День танкиста, пройдет в онлайн-режиме. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы мероприятия, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции.

Мероприятие пройдет 12-13 сентября под Екатеринбургом. Трансляцию военно-исторической реконструкции можно посмотреть в группе мероприятия ВКонтакте и на канале в YouTube.

Учредителями и организаторами фестиваля выступают министерство образования и молодежной политики Свердловской области, "Колледж управления и сервиса "Стиль", Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, первичная ячейка общественный клуб исторической реконструкции "Разведбат" и ревдинская местная общественная организация ветеранов пограничных войск "Стражи границ".

12 сентября в 13.00 состоится рекогносцировка тактической игры и показательного боя (без трансляции). Двумя часами позже - "Военно-полевая кухня", на которой зрители смогут увидеть, как солдаты на полевых кухнях времен Великой Отечественной войны готовят блюда по рецептам поваров Красной армии.

На 10 утра 13 сентября запланирована реконструкция боя 175-й стрелковой дивизии "Дорога на Берлин". Трансляция пройдет на странице ВК и канале YouTube И закончится фестиваль реконструкцией боя Уральского Добровольческого танкового корпуса "Марш на Прагу", которая состоится в 13.00.