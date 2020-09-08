В Екатеринбурге в первый день Недели семьи площадки праздника посетили свыше трех тысяч человек

7 сентября в Екатеринбурге стартовала Неделя семьи "Скрепа", приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Организатором мероприятия выступил Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, в день открытия Недели площадки праздника посетили свыше трех тысяч человек.

Горожане под наблюдением опытных тренеров активно принимали участие в сдаче норм ГТО, тренировках про кроссфиту, армрестлингу и комплексу "Русский силомер".

А главным центром притяжения стал чемпионат по силовому экстриму, в рамках которого атлеты из УрФО показали свое мастерство.

Своих зрителей привлек и лекторий и творческая площадка для детей. Ближе к вечеру на главной сцене выступили известные екатеринбургские коллективы "Солнцеворот" и "Море гор".

Сегодня 8 сентября, фестиваль предложит свою работу. Главным событие дня станет выступление прославенного оркестра B-A-C-H, которое начнется на Плотинке в 18.30.

Напомним, что максимально насыщенным будет последний день Недели. В этот день на Плотинке будут выступать лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. Завершит праздник грандиозный концерт прославленной рок-семьи — певицы Ольги Кормухиной и лидера группы "Парка Горького" Алексея Белова.