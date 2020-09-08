08 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожар на территории ОАО &quot;Каменск-Уральский металлургический завод&quot; (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В одном из цехов Каменск-Уральского металлургического завода произошел пожар

Сегодня рано утром на Среднем Урале тушили пожар на заводе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на территории ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" поступил в шестом часу утра: в цехе по производству металлопроката горел производственный стан. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 10 человек, площадь пожара составила 100 кв.м.

пожар на территории ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"(2020)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Для предотвращения возгорания охлаждающего масла, расположенного в емкостях под прокатным станом, огнеборцами была проведена пенная атака. Чуть менее часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение.

Как добавили в МЧС, на режим работы предприятия происшествие не повлияло. Пострадавших на пожаре нет, причина инцидента сейчас устанавливается.

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В одном из цехов Каменск-Уральского металлургического завода произошел пожар

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Теги: завод, пожар, МЧС, Каменск-Уральский



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